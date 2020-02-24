"INNA FETAHNA LEKE FETHAN MUBINA"

"FENERBAHÇE YARIŞTAN KOPMAZ"

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Fenerbahçe galibiyetinin ardından Kalamış'ta sarı-kırmızılı takımın tesislerinde galibiyeti kutladı.Sarı-kırmızılıların başkanıyaptığı açıklamada "" dedi.Başkan yardımcısı Yusuf Günay ise "Son derece mutluyuz, inanılmaz mutluyuz. Galatasaray inşallah bu yıl da şampiyon olacak. Bu hafta sessiz kaldık, inanıyorduk ve konsantre olduk. Kenetlendik, muhteşem bir galibiyet geldi." ifadelerini kullandı."Hafta içinde basın toplantısında "Inna fetahna leke fethan mubina" diye sözünüz vardı, çok konuşuldu." şeklindeki bir sorunun ardından başkan, "Orada spontane bir gelişme oldu, orada otomatik aklıma o geldi, benim için doğaldı. Sonra bu sinerji oldu, bir alev topuna döndü ve milyonlarca insanın temennisi oldu." cevabını verdi.Maçın sonunda taraftarların önündeki hoparlörlerin açıldığını söyleyen idareci, "Maç bitince verilen ses beni üzdü, elimizden geleni yaptık ama söndüremedik. Onların kulaklarına bir zarar gelince ben çok üzülüyorum. Ruh kitlesel, taraftarımıza helal olsun" diye konuştu.Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışından kopmadığını belirten yönetici, "Fenerbahçe seyircisi bana hiç laf etmedi, onlara teşekkür ediyorum. Sevinçleri de üzüntüleri de düzeyli yapmak gerek. Rakibe saygı içinde inşallah tamamına ereriz. Fenerbahçe yarıştan kopmaz, bence 7 takımın da şansı var. Altta müthiş bir mücadele sürüyor. Türkiye'nin içinde bulunduğu bir gergin günlerde, futbolun birleştirici olmasını dilerim." mesajını verdi.