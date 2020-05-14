İŞTE CENGİZ'İN SÖZLERİ...

"KULÜBÜN FİKRİNİ YANSITMIYOR"

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu'nun "TFF'nin '12 Haziran'da ligler seyircisiz oynanacaktır' kararını çok yadırgıyorum. Fikirlerine çok değer verdiğim kulüp üyelerimiz, dostlarımızla konuştuğumda belki ilk 4 sırada yer alan takımlar arasında bir play-off yapmak olabilir. Çünkü puan sıralamasına bakınca şampiyon olma olasılığı olan 4 kulüp var. Bunlar arasında play-off yapılabilir. 12 Haziran'da değil de daha ileriki bir tarihte olabilir. Ligden de düşme kalksın ve seneye de lig 20 takımla oynansın." sözleri üzerine yapılan açıklamada, bu sözlerin Hamamcıoğlu'nun kendi görüşü olduğu ve kulübün fikrini yansıtmadığı belirtildi.







Başkanı, Divan Kurulu Başkanı'na verilen cevap üzerine bir açıklama yaptı."07.05.2020 tarihinde geçirdiğim operasyonun ardından sağlığım el verdiği kadar İkinci Başkanım ve Başkan Yardımcılarım başta olmak üzere ilgili mesai arkadaşlarımla birlikte Galatasarayımızın sorunlarını çözmeye yönelik çalışmalara ara verilmeksizin devam edilmiş ve bu süreçte mali raporlar da hazırlanarak sonuçlandırılmıştır. Bilindiği gibi gerektiği takdirde de resmi sitemizden ilgili konulara ilişkin açıklamalar yapılmıştır.Galatasaray Spor Kulübü gibi 115 yıllık bir geçmişe sahip kurumsal bir yapıda zaten aksi de düşünülemez."