Kulüpler Birliği Vakfı, beyin ameliyatı geçiren Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.



Vakfın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Galatasaray Kulübü Başkanı Sayın Mustafa Cengiz'in başarılı bir operasyon geçirdiğini mutlulukla öğrenmiş bulunuyoruz. Sayın Cengiz'e bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi ileterek, en kısa sürede tekrar sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." denildi.



TBF'NİN MESAJI



Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), beyin ameliyatı geçiren Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.



TBF'den yapılan açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayın Mustafa Cengiz'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." denildi.





Galatasaray, başkan Mustafa Cengiz'in beyin ameliyatı geçirdiğini ve yoğun bakımda olduğunu, genel sağlık durumunun da iyi olduğunu açıkladı.Galatasaray'ın yaptığı açıklamada, "." ifadeleri yer aldı.Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), beyin ameliyatı geçiren Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.TFF'den yapılan açıklamada, "Galatasaray Kulübü Başkanı Sayın Mustafa Cengiz'in bugün başarılı bir ameliyat geçirdiğini öğrenmiş bulunuyoruz. Başkan Mustafa Cengiz'e ve Galatasaray camiasına bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletir, Sayın Cengiz'in bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ederiz." ifadeleri kullanıldı.