Mustafa Cengiz beyin ameliyatı geçirdi

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, beyin ameliyatı geçirdi ve yoğun bakıma alındı.

Mustafa Cengiz beyin ameliyatı geçirdi
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07 Mayıs 2020 20:43
Galatasaray, başkan Mustafa Cengiz'in beyin ameliyatı geçirdiğini ve yoğun bakımda olduğunu, genel sağlık durumunun da iyi olduğunu açıkladı.

Galatasaray'ın yaptığı açıklamada, "Başkanımız Sayın Mustafa Cengiz, bugün geçirdiği başarılı bir beyin ameliyatının ardından yoğun bakıma alınmıştır ve bir süre müşahede altında tutulacaktır. Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup gelişmelerle ilgili gerektiğinde bilgilendirme yapılacaktır." ifadeleri yer aldı.






TFF'NİN MESAJI
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), beyin ameliyatı geçiren Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

TFF'den yapılan açıklamada, "Galatasaray Kulübü Başkanı Sayın Mustafa Cengiz'in bugün başarılı bir ameliyat geçirdiğini öğrenmiş bulunuyoruz. Başkan Mustafa Cengiz'e ve Galatasaray camiasına bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletir, Sayın Cengiz'in bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ederiz." ifadeleri kullanıldı.

KULÜPLER BİRLİĞİ'NİN MESAJI

Kulüpler Birliği Vakfı, beyin ameliyatı geçiren Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Vakfın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Galatasaray Kulübü Başkanı Sayın Mustafa Cengiz'in başarılı bir operasyon geçirdiğini mutlulukla öğrenmiş bulunuyoruz. Sayın Cengiz'e bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi ileterek, en kısa sürede tekrar sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." denildi.

TBF'NİN MESAJI

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), beyin ameliyatı geçiren Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

TBF'den yapılan açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayın Mustafa Cengiz'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." denildi.

BB ERZURUMSPOR'UN MESAJI
TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, beyin ameliyatı geçiren Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ile tesislerinde görevli bir personelin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Fenerbahçe Kulübü için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Beyin ameliyatı geçiren Galatasaray Kulübü Başkanı Sayın Mustafa Cengiz'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. En kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz. Kovid-19 testleri sonucunda bir kulüp çalışanının testi pozitif çıkan ve bir kulüp çalışanının da durumu şüpheli olan Fenerbahçe Spor Kulübüne geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ederek acil şifalar diliyoruz."

ANADOLU EFES'İN MESAJI
Anadolu Efes Kulübü, beyin ameliyatı geçiren Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Anadolu Efes Spor Kulübü olarak bugün geçirdiği başarılı beyin ameliyatının ardından yoğun bakıma alınan ve bir süre müşahede altında tutulacak olan Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayın Mustafa Cengiz'e acil şifalar dileriz. Sayın Cengiz'in en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ederiz." ifadelerine yer verildi.

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