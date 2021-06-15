Mustafa Cengiz: "Belhanda'dan pişman değilim"

Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz, sözleşmesi feshedilen Younes Belhanda için konuştu

Haber; Sporx.com
Abone Ol
Mustafa Cengiz: 'Belhanda'dan pişman değilim'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Haziran 2021 16:14
Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz, sözleşmesi feshedilen Younes Belhanda konusunda bir pişmanlık yaşamadıklarını açıkladı.

Mustafa Cengiz şu ifadeleri kullandı;

"Younes Belhanda'yı gönderdiğime asla pişman değilim. Sanırım Belhanda'nın Fransızca net bir konuşmasıydı. Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli, bizi FIFA'ya verdi. Bizi tehdit ettiler. Bir kişi daha yaptı, onu çok sonra açıklayacağım. Eleştirdiğimiz Falcao bile indirim yaptı. En başta Muslera yaptı. Muslera'nın açıklamasına da darıldım. Fatih Terim'in ekibinden de açıklamalar oldu. Sen girme topa! Fatih Terim ayrıldığında en sert ben eleştirmiştim. Şimdi benimleyken, en sert Terimciydim. Bu artık son damlaydı. Taraftara küfür et! Sen aslında onu bana ediyorsun. Asla pişman değilim, en doğru yaptığım işlerdendir."


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
EURO 2020 Navigasyon
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.