Mustafa Cengiz: 'Belhanda'dan pişman değilim'

Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz, sözleşmesi feshedilen Younes Belhanda konusunda bir pişmanlık yaşamadıklarını açıkladı.



Mustafa Cengiz şu ifadeleri kullandı;



"Younes Belhanda'yı gönderdiğime asla pişman değilim. Sanırım Belhanda'nın Fransızca net bir konuşmasıydı. Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli, bizi FIFA'ya verdi. Bizi tehdit ettiler. Bir kişi daha yaptı, onu çok sonra açıklayacağım. Eleştirdiğimiz Falcao bile indirim yaptı. En başta Muslera yaptı. Muslera'nın açıklamasına da darıldım. Fatih Terim'in ekibinden de açıklamalar oldu. Sen girme topa! Fatih Terim ayrıldığında en sert ben eleştirmiştim. Şimdi benimleyken, en sert Terimciydim. Bu artık son damlaydı. Taraftara küfür et! Sen aslında onu bana ediyorsun. Asla pişman değilim, en doğru yaptığım işlerdendir."



