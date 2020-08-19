Mustafa Cengiz açıkladı! Cumhurbaşkanı ile görüşmesi...

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinden detaylar var.



İşte Mustafa Cengiz'in görüşme açıklaması:



"Cumhurbaşkanı ile vergi konusunda konuşmadım. Vergiyi ertelemek istiyorum. İki senede, 500 milyon TL vergi ödedim. 300 milyon ödedim, 200 milyon borcum var. Ben açıklıyorum, başkaları da açıklasın istiyorum. Teberrulu iş yaptık. 100 lira diyelim, 20 lira kulübe, 80 lirası bağış. Maliye geldi, bunu yapamazsınız dedi. Vergi kaçırıyorsunuz dedi. Galatasaray, kamu yararına dernek. 3 büyük kulübe bu ağır cezaları verdiler. Bizim ne kadar vergimiz siliniyor, erteleniyorsa onların da o kadar oluyor. Bizimki çok göze mi çarpıyor bilemiyorum.



Sayın Cumhurbaşkanı ile 1 saate yakın görüştüm. Tüm siyasi görüşlerden uzak söylüyorum. Ben 68 kuşağı olarak şunu söylüyorum. Çok bakanla, başbakanla çalışma şansına eriştim. Değerli arkadaşlar, Sayın Cumhurbaşkanımızın her şeyden haberi var. İyi ki var. Bütün branşlarla ilgileniyor. Şok geçiriyorum. Öyle sorular soruyor ki, böyle kalıyorum. Müthiş hakim. Sadece Türkiye'ye değil. Şu toplantının bile özetini alıyor. Altınordu'yu da, dünyayı da izliyor. Bu bizim için şans. Ben bunu dediğim zaman, 'Cumhurbaşkanına biat etti' deniyor. Yiğidi öldürün, hakkını verin. Türk sporuna müthiş destek verdi. Kendisi olmasa bu stadyum olmazdı. Bir taşı Galatasaray için 1 metre öteye götürene saygı duyarım. Siyaseten esirgiyoruz bazı insanları, teşekkür etme konusunda. Sayın Cumhurbaşkanına öncelikle Türk sporu adına teşekkür ediyorum. Görüşmemizin özeti bu."



