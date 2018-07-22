Mustafa Cengiz: ''2-3 oyuncuyla anlaştık''

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, basketbol şubesiyle ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu.Bir süredir belirsiz durumda kalan basketol şubesi için çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen Mustafa Cengiz, borçları da azalttıklarını dile getirdi."Basketbolda taraftarlarımıza büyük hak veriyorum. Basketbolda, UEFA sınırlamasından ötürü birtakım düzenlemelere gidiyoruz. Basketbolda 38 milyon lira borçla aldık ve şu anda 22 milyon lira kaldı. Sadece erkek basketbolda 17 milyon lira borcumuz var. Bütün bunları kapatacağımızdan emin olabilirsiniz. Özellikle amatör branşlara getirilen yasa ile 25 Temmuz'da inşallah vergi iadesi dönüşüyle ciddi bir kaynak aktaracağız. 2-3 basketbolcuyla anlaştık. Antrenörlerle görüşmelerimiz sürüyor. Maalesef teknik direktörümüz 2 Temmuz'da bize tek taraflı fesih göndererek sözleşmesini iptal etti. Galatasaray'a yakışan bir hale geleceğiz. Biz asla ligden çekilmeyeceğiz. Galatasaray, Türkiye'ye voleybol ve basketbolu getiren takımdır. Sonuna kadar direneceğiz ve mücadele edeceğiz. Hiçbir branşta inşallah camianın başını yere eğdirmeyeceğiz."