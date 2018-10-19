Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kayserispor Kulübü tarafından daha önce başlanan ve Büyükşehir Belediyesi tarafından 6 milyon TL'lik yatırımla tamamlanacak olan tesislerde incelemelerde bulundu.Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kayserispor Tesisleri'nde başkan vekili Naci Bedir tarafından karşılandı. Başakşehir maçı için antrenmanda bulunan teknik heyet ve futbolcuları ziyaret eden Mustafa Çelik, futbolcularla selamlaştı ve teknik direktör Ertuğrul Sağlam ile bir süre görüştü. Ertuğrul Sağlam, başkan Çelik'e ziyaret için teşekkür ederek,ifadelerini kullandı.Başkan Çelik ile birlikte futbolculara hitap eden Ertuğrul Sağlam,diye konuştu.Ziyaretinde futbolculara ve kamuoyuna önemli mesajlar veren Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, Kayserispor'un birçok kulüpten çok daha iyi durumda olduğunu söyledi. Kayserispor'un Kayseri'nin en önemli markası olduğunu da vurgulayan Çelik,şeklinde konuştu.Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, ziyaretinde Kayserispor'un yeni tesisleri hakkında da bilgi verdi. 6 milyon TL'lik bir yatırımla Kayserispor'a modern bir tesis kazandıracaklarını vurgulayan Çelik, Kayserispor'a verdikleri desteğin en önemlisinin bu tesis olduğunu belirtti ve açılış için sona yaklaştıklarını söyleyerekdiye konuştu.Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, futbolculardan beklentilerini de dile getirdi ve başta bu hafta karşılaşacağımız Başakşehir maçı olmak üzere tüm maçlardan başarı ile ayrılmak için mücadele istedi. Şehrin tüm dinamikleriyle Kayserispor'un yanında olduklarını vurgulayan Çelik,dedi.