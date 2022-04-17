Mustafa Altındağ: 'Hedefimize bir adım daha yaklaştık'

Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında Adanaspor'u 2-0 yenen MKE Ankaragücü'nün teknik sorumlusu Mustafa Altındağ, hedeflerine bir adım daha yaklaştıklarını belirtti.



Altındağ, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.



Maça gelen taraftara teşekkür eden Altındağ, "Hedefimize bir adım daha yaklaştık. Bugün önemli bir maç oynadık. Oyuncularımız her iki yarıda da iyi mücadele verdiler. Kazanmasını bildik. Önümüzdeki maçlara hazırlanacağız." dedi.





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