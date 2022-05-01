Mustafa Altındağ: 'Hedefimiz şampiyonluktu'

MKE Ankaragücü Teknik Sorumlusu Mustafa Altındağ, Spor Toto Süper Lig'e yükseldikleri için çok mutlu olduklarını söyledi.



Altındağ, Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında 0-0 berabere kaldıkları Yılport Samsunspor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



Karşılaşmanın bekledikleri gibi zorlu geçtiğini belirten Altındağ, "Bir üst lige çıkmamız için bir puan da bize yetiyordu. Puanımızı da aldık, mutluyuz." dedi.



Bütün oyuncularını kutlayan Altındağ, "Ayaklarına, yüreklere sağlık. Sezon başından bugüne kadar büyük fedakarlıklar yaparak takımı buraya getirdiler. Hedefimiz şampiyonluktu, şampiyon da olduk. Camiamıza hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ