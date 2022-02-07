Mustafa Altındağ: "Hedefe doğru yavaş yavaş ilerliyoruz"

Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasındaki başkent derbisinde Gençlerbirliği'ni 3-0 yenen MKE Ankaragücü Teknik Sorumlusu Mustafa Altındağ, hedeflerine doğru ilerlediklerini söyledi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Mustafa Altındağ: 'Hedefe doğru yavaş yavaş ilerliyoruz'
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07 Şubat 2022 00:18
Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasındaki başkent derbisinde Gençlerbirliği'ni 3-0 yenen MKE Ankaragücü Teknik Sorumlusu Mustafa Altındağ, açıklamalarda bulundu.

MKE Ankaragücü Teknik Sorumlusu Mustafa Altındağ, Ankara derbisini kazandıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.

Tüm oyuncularını kutlayan Altındağ, "Hedefe doğru yavaş yavaş ilerliyoruz. Lider olduğumuz için de mutluyuz. İnançlı bir oyuncu grubumuz var. MKE Ankaragücü hak ettiği yerlere gelecektir." diye konuştu.

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