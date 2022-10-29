Mustafa Ali Gözlükaya: "Üzgünüz"

Göztepe'ye 5-0 mağlup olan Altaş Denizlispor Teknik Sorumlusu Mustafa Ali Gözlükaya, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Mustafa Ali Gözlükaya: 'Üzgünüz'
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29 Ekim 2022 22:41
Göztepe'ye 5-0 mağlup olan Altaş Denizlispor Teknik Sorumlusu Mustafa Ali Gözlükaya, maçın ardından konuştu.

Gözlükaya, kötü bir müsabakayı geride bıraktıklarını belirtti.

Sıkıntılı bir dönem geçirdiklerini belirten Gözlükaya, "Buraya gelirken hedefimiz farklıydı. 'Kazanabilir miyiz?' diye düşünerek geldik ama kötü bir sonuçla buradan ayrılmış olduk. Skor 2-0 olduktan sonra biraz toparlamıştık. Ancak ikinci devrede özellikle kırmızı kart ve hemen arkasından gelen gol bizi iyice demoralize etti. Üzgünüz. Artık önümüzdeki maçlara bakacağız." ifadelerini kullandı.

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