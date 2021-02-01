Müslüm Özmen: 'Takımlar borçları yok gibi transfer yapıyor'

Gaziantep Futbol Kulübü Asbaşkanı Müslüm Özmen, transfer dönemiyle ilgili beIN Sports'a açıklamalarda bulundu.



Ligde yapılan büyük transferlerin nasıl yapıldığına şaşırdığını kaydeden Özmen, "Gerek ülke olarak, gerekse takımlar olarak çok ciddi ekonomik sıkıntılar yaşanıyor. Kulp olarak biz denk bütçe ile gidiyoruz, hiçbir bütçe açığı yok. Öyle transferler oluyor ki şaşkınlıkla izliyoruz yapılan yüksek bedelli transferleri. Belki lige renk katacaktır ama daha dikkatli olmamız gerekiyor. Hiçbir takımın hiç borcu yokmuş gibi transfer yapılıyor. Biz kendi taraftarımıza karşı zor durumda kalıyoruz niye büyük transfer yapmıyoruz diye. Biz gerçekten takımımıza katkı sağlayacak transferleri yaptık." ifadelerini kullandı.



