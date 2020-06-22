Müslüm Özmen: 'Galibiyeti biz kaçırdık'

Gaziantep FK Asbaşkanı Müslüm Özmen Galatasaray deplasmanına konuk oldukları maçın ardından konuştu.



Müslüm Özmen'in maç sonu açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:



"GALİBİYETİ BİZ KAÇIRDIK"



"Biz takımımıza güvendiğimizi her zaman söyleyerek geldik. Galatasaray'ın stresli olacağını biliyorduk zaten. Takımda skoru koruma bilinçaltı oluştu tabii ki ama toparladık. Çok keyifli de bir maç oldu. Galibiyeti kaçırdık diyebilirim."



"BİZİM RAHATSIZLIĞIMIZ HAKEMLERİN GÖRDÜĞÜNÜ ÇALMAMASI"



"Bazı oyuncularımız beklentilerin altındaydı. Türkiye'de bazı iyi hakemlerimiz var. Avrupa'da da hakem hataları görüyoruz, bunlar doğal. Bizim rahatsızlığımız hakemlerin sadece gördüğünü çalmalarını istiyoruz. Lehimize veya aleyhimize de olabilir. Suçlayarak söylemek istemiyorum ama gördüklerini çalarlarsa arkalarındayız. Kırıcı iş yapmıyoruz. Görüp de çalmadığı pozisyonlar vardı."



"VAR DAHA GELİŞECEKTİR"



"Kayode'nin golünde ikili mücadele var. Burada VAR devreye giriyor ve hakeme tavsiye geliyor hakem de izliyor. Bu gibi şeylerde geri dönüşler sıkıntılı oluyor. Özellikle Gençlerbirliği maçında sıkıntılarımız oldu. Bir sonraki sezon da VAR'ın daha iyi kullanılacağını bunun gelişeceğini düşünüyorum"



"6 SANİYE KURALU DAHA ÖNCE KİMSEYE ÇALINMADI DİYE DEĞERLENDİRMEK DOĞRU DEĞİL"



"Kalecinin oyunu vakit geçirmesi konusunda Galatasaray teknik heyeti de hakem de etkisiz kaldı. Orada kaleci Okan vakit geçirmek için onu yaptığını düşünüyorum. Çünkü hakemin gözü kalecinin üzerinde. Bir türlü başlatmayınca ve bariz görünce de çaldı. Böyle bir kural var mı? Eğer böyle bir kural varsa daha önce kimseye çalınmadı demek de bence doğru değil. Hakem gördü, geçerli de bir kural ise eğer çalmasında bir engel yok ki. Bu bizim aleyhimize de olabilirdi."



"DAMGA VURMAK İSTİYORUZ"



"Biz sonuna kadar hak ettik. Takımımızı kutluyoruz. Bundan sonraki maçlarda da bunu devam ettirmek istiyoruz. Önümüzdeki yıllarda Türk futboluna damga vuracak bir takım kurmak istediğimizi söyleyebiliriz."



