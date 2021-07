Muşlu milli atletler, antrenmanlarını mahallelerinde de sürdürüyor

Katıldıkları uluslararası yarışlardan madalyalarla dönen Muşlu milli atletler Berfin Barışer (20) ve Esra Doğan (17), yeni yarışlar için hazırlıklarına mahallelerinde de devam ediyor.



Başarılarını artırmak ve yeni madalyalar kazanmak için her gün antrenörleri Özkan Yurttaş'ın gözetiminde antrenman yapan milli sporcular, ailelerine hayvanların bakımı ve bahçe işlerinde yardımcı oluyor.



Evlerinin önünde kendi imkanlarıyla oluşturdukları parkurlarda idman yapan milli atletler, zorlu yamaçlara tırmanarak kondisyonlarını artırıyor.



Bu yıl Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası'nda üçüncü olan Muş Alparslan Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 2. Sınıf öğrencisi Berfin Barışer, 23 Yaş Altı Büyük Kadınlar Dünya Dağ Yarışı ve 23 Yaş Altı Büyük Kadınlar Kulüpler Ligi 3 bin metre engelli yarışında altın madalya kazanmayı hedefliyor.



Muş Spor Lisesi'nden mezun olan Esra Doğan da 7-8 Ağustos'ta Trabzon'da düzenlenecek 20 Yaş Altı Kulüpler Ligi yarışında birinci olabilmek için idmanlarda ter döküyor.



- Berfin Barışer: "İdmanlarım aksamasın diye parkur yaptım"



Berfin Barışer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 10 yıldır atletizm sporuyla ilgilendiğini, 6 yıldır milli takımda yer aldığını söyledi.



Hedefinin her sporcu gibi olimpiyatlarda Türk bayrağını dalgalandırmak olduğunu belirten Barışer, şöyle konuştu:



"Hem engel hem de dağ yarışları koşuyorum. Hedefim hem kulüplerde hem de 23 Yaş Altı Büyük Kadınlar Dünya Dağ Yarışı'nda şampiyon olabilmek. Bunun için en iyi şekilde hazırlanmaya çalışıyorum. Merkezde antrenörümün nezaretinde antrenmanımı yapıyorum. Ama çoğu zaman köye geliyorum. Aileme yardım ederken antrenmanlarımı aksatmamaya önem veriyorum. Evin önünde taş, sandalye ve kasalarla parkur hazırladım. Ayrıca dağlarda koşarak kondisyonumu artırıyorum. Bugüne kadar Avrupa'da, Balkanlar'da ve Türkiye'de defalarca dereceler elde ettim. Şu anki hedefim önce Avrupa'da iyi derece yapabilmek. Daha sonra olimpiyata gidip birincilik kürsüsüne çıkmak."



Günde yaklaşık 20 kilometre koştuğunu anlatan Barışer, bulunduğu noktayı ailesinin desteğine borçlu olduğunu söyledi.



Barışer, "Bu spora başladığımda herkes beni yadırgıyordu, kız çocuğu olduğum için ve köyde yaşadığım için insanlar bana farklı bakıyordu. Ama ailem her zaman destek oldu ve yapabileceğime inandı. Şimdi beni gören herkes kızlarını spora yönlendiriyor. Kız çocuklarına örnek olduğum için çok mutluyum." diye konuştu.



- Esra Doğan: "Antrenör olup başarılı kız çocuklarını keşfetmek istiyorum"



Milli atlet Esra Doğan da ablasının kendisini teşvik etmesiyle spora başladığını ve 4 yıldır milli formayı giydiğini aktardı.



Katıldığı Balkan, Avrupa ve Türkiye şampiyonalarında hep ilk 3'te yer aldığını ifade eden Doğan, şunları kaydetti:



"Hedefim, Avrupa'da ilk üçe girmek ve olimpiyata gidip ülkemi en iyi şekilde temsil etmek. Muş merkezde hocalarımızın gözetiminde antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Sabah ve akşam 10 kilometre koşuyoruz. Hafta sonları eve geldiğimizde ailemize yardım ediyoruz. Bahçede çapa yapıyorum ve inek sağıyorum. En büyük destekçim ailem, hocam ve kulübüm. Üniversite bittikten sonra antrenör olup, başarılı kız çocuklarını keşfetmek istiyorum."



- Antrenör Özkan Yurttaş: "Ülkemizin başarılarında büyük emekleri var"



Antrenör Özkan Yurttaş ise Berfin ve Esra'nın farklı alanlarda önemli başarılara imza atan özel sporcular olduğunu belirtti.



Sporculara destek olarak belli bir yere gelmelerini sağladıklarını aktaran Yurttaş, şöyle konuştu:



"Milli sporcularımız ülkemizi en iyi şekilde temsil ediyorlar. Sporcularımızı sıkı idmanlarla hazırlıyoruz. Aynı zamanda köylerine gittiklerinde ailelerine destek oluyorlar. Bu sporcular kolay bulunmuyor. Başarı için uzun bir zaman gerekiyor. Onlar gurur kaynağımız, ülkemizi en iyi şekilde temsil ediyorlar. Ülkemizin başarılarında büyük emekleri var. Biz de elimizden gelen desteği veriyoruz."