"SÜREKLİ MÜCADELE EDEN BİR TAKIM"

ile 1-1 berabere kaldıkları mücadelede ilk yarının sonunda güzel bir gol atan, karşılaşma sonrasında pozisyonu anlattı.Golde şansının da yanında olduğunu ifade eden Djalma, "" diye konuştu.İyiye gittiklerini de vurgulayan yetenekli oyuncu, "." dedi.