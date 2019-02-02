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"Muslera'yı önde gördüm ve şans da yardım etti"

Alanyaspor'un Galatasaray karşısında tek golünü atan Djalma Campos, ceza alanı dışından attığı golü anlattı.

'Muslera'yı önde gördüm ve şans da yardım etti'
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02 Şubat 2019 21:27
Galatasaray ile 1-1 berabere kaldıkları mücadelede ilk yarının sonunda güzel bir gol atan Djalma Campos, karşılaşma sonrasında pozisyonu anlattı.

Golde şansının da yanında olduğunu ifade eden Djalma, "Muslera'yı önde gördüm ve gelişine vurmak istedim. Şans da yardım etti ve gol oldu" diye konuştu.

"SÜREKLİ MÜCADELE EDEN BİR TAKIM"

İyiye gittiklerini de vurgulayan yetenekli oyuncu, "Sahada sürekli mücadele eden bir takım görüyorsunuz. Takımın performansının giderek yükseldiğini düşünüyorum. Her maç daha iyi oluyoruz." dedi.

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