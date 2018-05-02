Muslera'nın yeniden doğuşunun sebebi Terim!

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Türk Telekom Stadı'ndaki Beşiktaş derbisinde yaptığı kurtarışlarla takımını oyunda tutanbaşarılı kalecisi, alınan galibiyette başrol oyuncularından biri oldu.Bitime 3 hafta kala takımının liderliği korumasında büyük etkisi olan Uruguaylı eldiven, bir dönem yaşadığı form düşüklüğünü de atlattı. Ligin ikinci yarısında F.Bahçe, Trabzonspor, Başakşehir ve Beşiktaş'la oynanan 4 maçta sadece 1 gol yiyen Muslera, kalesine gelen 17 isabetli şutun 16'sını kurtardı.Teknik direktör Fatih Terim son basın toplantısında tecrübeli kalecinin başarılı performansını, kaleci antrenörü Taffarel'e bağladı. Ancak, Muslera'daki yeniden doğuşun sebebi Fatih Terim.Terim'in 2011 yazında Galatasaray'a getirdiği Nando, sarı-kırmızılı takımdaki en mutlu günlerini 2011-2013 arasında İmparator'la yaşadı. Milli Takım'ı çalıştırdığı dönemde de Fatih Terim'le iletişimini koparmayan Muslera, eski hocasını sık sık ziyaret etti. Uruguaylı kaleci 'İkinci babam' dediği Fatih Terim'in dönüşüne en çok sevinen isimdi. Terim'in tekrar teknik direktörlüğe getirilmesini "Kesin şampiyonuz" diye yorumlayan Muslera performansıyla ligin ikinci yarısına damga vurdu.Sadece şampiyonluğa konsantre olan Fernando Muslera, bu periyotta eviyle Florya Metin Oktay Tesisleri arasında mekik dokudu. Antrenmanlar dışında sadece oğlu Kailash ile ilgilenen Muslera hem iyi bir profesyonel hem de iyi bir baba.