Muslera'nın dönüş tarihi belli oldu!

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, 26 Kasım'da İstanbul'a gelecek, aralık ayında idmanlara başlayacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Muslera'nın dönüş tarihi belli oldu!
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19 Kasım 2020 08:53
Galatasaray'ın 1 numarası Fernando Muslera için 2020 yılı çok kötü geçti…

Önce ayağı kırılan ardından annesini kaybeden Uruguaylı file bekçisi, iki ay önce annesinin durumu ağırlaşınca gittiği Uruguay'dan 26 Kasım'da İstanbul'a dönecek. Salonda bireysel çalışmalarını aksatmayan deneyimli kaleci, aralık ayında sahaya inecek.

Muslera sezonun ikinci yarısında kaleyi Okan-Fatih ikilisinden teslim alacak.



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