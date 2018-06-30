Muslera'nın büyük acısı!

Dünya Kupası'nda Fransa karşısında hatalı bir gol yiyen'nın, mücadele öncesi iki acı haber aldığı ortaya çıktı.Arjantin basınında da yer bulan haberde Fernando Muslera'nın bir hafta içerisinde amcalarından birisini ve büyükannesini kaybettiği belirtildi.Başarılı file bekçisi Uruguay'ın Portekiz'i 2-1 yendiği gün amcalarından birisi trafik kazasında hayatını kaybetti. İki gün sonra ise 32 yaşındaki kalecinin büyükannesi yaşamını yitirdi.Muslera bu haberlerin açıklanmasını istemezken, yaşadığı acılara rağmen sahaya çıkmaya devam etti.Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Muslera, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada takım arkadaşları ve taraftarlardan özür dilerkendiye konuşmuştu.