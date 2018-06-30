Muslera'nın büyük acısı!
Fransa karşısında hatalı bir gol yiyen Muslera'nın maç öncesinde yaşadıkları ortaya çıktı.
Dünya Kupası'nda Fransa karşısında hatalı bir gol yiyen Fernado Muslera'nın, mücadele öncesi iki acı haber aldığı ortaya çıktı.
Arjantin basınında da yer bulan haberde Fernando Muslera'nın bir hafta içerisinde amcalarından birisini ve büyükannesini kaybettiği belirtildi.
Başarılı file bekçisi Uruguay'ın Portekiz'i 2-1 yendiği gün amcalarından birisi trafik kazasında hayatını kaybetti. İki gün sonra ise 32 yaşındaki kalecinin büyükannesi yaşamını yitirdi.
Muslera bu haberlerin açıklanmasını istemezken, yaşadığı acılara rağmen sahaya çıkmaya devam etti.
Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Muslera, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada takım arkadaşları ve taraftarlardan özür dilerken ''Herkes gibi ben de üzgünüm. Hiç beklediğim bir an değildi. Benim hatam tüm ümitlerimizi yıktı. Bazen neden böyle olduğunu bulmakta zorluk çekersiniz. Ancak bu takımla başardıklarıma baktığımda hayal kırıklığından daha çok gurur hissediyorum.'' diye konuşmuştu.
Arjantin basınında da yer bulan haberde Fernando Muslera'nın bir hafta içerisinde amcalarından birisini ve büyükannesini kaybettiği belirtildi.
Başarılı file bekçisi Uruguay'ın Portekiz'i 2-1 yendiği gün amcalarından birisi trafik kazasında hayatını kaybetti. İki gün sonra ise 32 yaşındaki kalecinin büyükannesi yaşamını yitirdi.
Muslera bu haberlerin açıklanmasını istemezken, yaşadığı acılara rağmen sahaya çıkmaya devam etti.
Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Muslera, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada takım arkadaşları ve taraftarlardan özür dilerken ''Herkes gibi ben de üzgünüm. Hiç beklediğim bir an değildi. Benim hatam tüm ümitlerimizi yıktı. Bazen neden böyle olduğunu bulmakta zorluk çekersiniz. Ancak bu takımla başardıklarıma baktığımda hayal kırıklığından daha çok gurur hissediyorum.'' diye konuşmuştu.
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|Suudi Arabistan
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|2
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|7
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|Mısır
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