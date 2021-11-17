Musleralı Uruguay, Bolivya'ya deplasmanda boyun eğdi

Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Uruguay ile Bolivya karşı karşıya geldi.
Karşılaşmayı Bolivya 3-0 kazanarak üç puanı alan taraf oldu.
Mücadelede Bolivya'ya galibiyeti getiren golleri 29 ve 45. dakikada Arce, 45'te Moreno kaydetti. Maçta 90 dakika süre alan Galatasaraylı Fernando Muslera mağlubiyeti önleyemedi. Öte yandan Bolivya'da Algaranaz 74'te kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Bu sonucun ardından Uruguay 16 puanda kalırken Bolivya 15 puana yükseldi.
Karşılaşmayı Bolivya 3-0 kazanarak üç puanı alan taraf oldu.
Mücadelede Bolivya'ya galibiyeti getiren golleri 29 ve 45. dakikada Arce, 45'te Moreno kaydetti. Maçta 90 dakika süre alan Galatasaraylı Fernando Muslera mağlubiyeti önleyemedi. Öte yandan Bolivya'da Algaranaz 74'te kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Bu sonucun ardından Uruguay 16 puanda kalırken Bolivya 15 puana yükseldi.