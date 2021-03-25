Muslera'dan Uğurcan'a tebrik

Hollanda maçı sonrası Fernando Muslera'dan Uğurcan Çakır'a tebrik mesajı geldi

Haber; Sporx.com
Abone Ol
Muslera'dan Uğurcan'a tebrik
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Mart 2021 10:05
Uğurcan Çakır
Uğurcan Çakır
Trabzonspor
A Milli Futbol Takımımız, Burak Yılmaz'ın hat-trick yaptığı maçta Hollanda'yı 4-2 ile mağlup etti ve 2022 Dünya Kupası elemelerine enfes bir başlangıç yapmış oldu.

Mücadelede fileleri koruyan Uğurcan Çakır,, bir penaltı kurtarırken başarılı bir performans ortaya koydu.

Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera da, yaptığı paylaşmla Uğurcan Çakır'ı tebrik etti. Muslera, "Tebrikler dev adam" mesajını paylaştı

Ekuban ise, "Her zamanki gibi olağanüstü" dedi



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.