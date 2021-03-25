Muslera'dan Uğurcan'a tebrik

A Milli Futbol Takımımız, Burak Yılmaz'ın hat-trick yaptığı maçta Hollanda'yı 4-2 ile mağlup etti ve 2022 Dünya Kupası elemelerine enfes bir başlangıç yapmış oldu.



Mücadelede fileleri koruyan Uğurcan Çakır,, bir penaltı kurtarırken başarılı bir performans ortaya koydu.



Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera da, yaptığı paylaşmla Uğurcan Çakır'ı tebrik etti. Muslera, "Tebrikler dev adam" mesajını paylaştı



Ekuban ise, "Her zamanki gibi olağanüstü" dedi



