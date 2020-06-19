Çaykur Rizespor deplasmanında rakip takımın forveti Skoda ile çarpışarak kaval kemiği iki yerinden kırılan Fernando Muslera ameliyat oldu ve 6 ay sahalardan uzak kalacak.



34 yaşındaki file bekçisinin yerine, sezon başında Bursaspor'dan transfer edilen 24 yaşındaki kaleci Okan Kocuk kalan haftalarda görev yapacak. Genç eldivene bu süreçte en büyük desteği ise yine Muslera veriyor. İdmanlarda takım arkadaşını yalnız bırakmayan ve hep beraber çalışan Muslera, hastanede kendisini ziyaret eden meslektaşıyla özel bir görüşme yaptı.



Kalan maçlar için başarı dileklerini ileten Muslera, "Çok iyi bir kalecisin. Yokluğumda beni aratmayacağından eminim. Her zaman yanındayım, biz sana güveniyoruz, sen de kendine güvenmelisin" dedi.



Fatih hoca da arkasında



Diğer taraftan teknik direktör Fatih Terim'in de idmanda Okan'a karşı olan güvenini dile getirdiği öğrenildi. Genç kalecinin transferini bizzat istediğini anlatan Fatih hoca, en az Muslera kadar takımına fayda sağlayacağı konusunda bir şüphesi bulunmadığını öğrencisine iletti. Okan'ın ekstra idmanlarla kendisini ilk 11'e hazırladığı belirtiliyor.



Okan 6 maçta 9 gol yedi



1.87 boyundaki Okan Kocuk bu sezon Galatasaray formasıyla 6 resmi maça çıkarken, kalesinde 9 gol gördü. Ziraat Türkiye Kupası'ndaki 4 maçta; Tuzla, Rize ve Alanya'dan 2'şer gol yiyen Okan, Süper Lig'de ise 12. haftadaki Başakşehir maçında 1, son maçta ise Muslera'nın yerine oyuna girdikten sonra Rize'de 2 gol yedi.



