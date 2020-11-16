Muslera'dan Harun Tekin'e mesaj

Galatasaray kalecisi Fernando Muslera, Fenerbahçe kalecisi Harun Tekin'e mesaj gönderdi.

Haber; Sporx.com
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Muslera'dan Harun Tekin'e mesaj
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16 Kasım 2020 00:50
Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük ile oynadığı hazırlık maçında elmacık kemiği kırılan kaleci Harun Tekin'e Galatasaray cephesinden mesaj geldi.

Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Fernando Muslera, Harun Tekin'e sosyal medyadan mesaj gönderdi.

Muslera paylaşımında "Geçmiş olsun büyük adam" ifadelerini kullandı.





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