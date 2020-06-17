Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray'ın deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk olduğu karşılaşmada kaval ve fibula kemikleri kırılan Fernando Muslera, ameliyat edildi.
Beşiktaş'ın yıldız santrforu Burak Yılmaz, sakatlanan kaleci Fernando Muslera'yı ziyaret etti.
34 yaşındaki futbolcu, ziyaretinin ardından bir paylaşımda Muslera ile birlikte bir fotoğrafını paylaştı ve "Kardeşim" notunu düştü.
Fernando Muslera ise Burak Yılmaz'ın bu ziyareti sonrası "Hep yanımda olduğun için teşekkür ederim kardeşim. Seni seviyorum." mesajını paylaştı.
Beşiktaş'ın yıldız santrforu Burak Yılmaz, sakatlanan kaleci Fernando Muslera'yı ziyaret etti.
34 yaşındaki futbolcu, ziyaretinin ardından bir paylaşımda Muslera ile birlikte bir fotoğrafını paylaştı ve "Kardeşim" notunu düştü.
Fernando Muslera ise Burak Yılmaz'ın bu ziyareti sonrası "Hep yanımda olduğun için teşekkür ederim kardeşim. Seni seviyorum." mesajını paylaştı.