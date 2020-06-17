Muslera'dan Burak Yılmaz'a özel teşekkür

Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Burak Yılmaz, eski takım arkadaşı Muslera'yı hastanede ziyaret etti. Muslera ise Burak Yılmaz'a teşekkür etti.

Haber; Sporx.com
Muslera'dan Burak Yılmaz'a özel teşekkür
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17 Haziran 2020 10:48
Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray'ın deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk olduğu karşılaşmada kaval ve fibula kemikleri kırılan Fernando Muslera, ameliyat edildi.

Beşiktaş'ın yıldız santrforu Burak Yılmaz, sakatlanan kaleci Fernando Muslera'yı ziyaret etti.

34 yaşındaki futbolcu, ziyaretinin ardından bir paylaşımda Muslera ile birlikte bir fotoğrafını paylaştı ve "Kardeşim" notunu düştü.

Fernando Muslera ise Burak Yılmaz'ın bu ziyareti sonrası "Hep yanımda olduğun için teşekkür ederim kardeşim. Seni seviyorum." mesajını paylaştı.







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