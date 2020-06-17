Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray'ın deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk olduğu karşılaşmada kaval ve fibula kemikleri kırılan Fernando Muslera, ameliyat edildi.Beşiktaş'ın yıldız santrforu, sakatlanan kaleciziyaret etti.34 yaşındaki futbolcu, ziyaretinin ardından bir paylaşımda Muslera ile birlikte bir fotoğrafını paylaştı ve "" notunu düştü.Fernando Muslera ise Burak Yılmaz'ın bu ziyareti sonrası "" mesajını paylaştı.