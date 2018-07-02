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Muslera'da sınır 20 milyon euro

Uruguay kalesini koruyan Fernando Muslera'nın transferi bir kez daha gündeme geldi.

Kaynak: Milliyet
Muslera'da sınır 20 milyon euro
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02 Temmuz 2018 03:34
Dünya Kupası'nda çeyrek finale kalan Uruguay'ın kalesini koruyan Muslera yine gündemde... Galatasaray Yönetimi dikkatleri üzerine çeken başarılı eldivene önemli teklifler gelmesini bekliyor ama satılması için çok istekli değil.

Teknik heyetin de başarılı file bekçisinin satılmasına ancak çok yüksek bir teklif gelmesi halinde sıcak baktığı bildirildi. Bu nedenle Muslera için Cim-Bom, Dünya Kupası'ndan sonra ancak 20 milyon euroluk bir öneri alınması halinde masaya oturacak. Muslera, Rusya'daki şampiyonada kalesinde tek gol görürken turnuvadaki en iyi kaleciler arasında gösteriliyor. Otoriteler de Uruguaylı eldivene önemli kulüplerden teklif gelebileceğini belirtiyor.

Galatasaray ile 3 sene daha sözleşmesi bulunan Muslera yıllık garanti 3 milyon 575 bin euro alırken, primlerle beraber bu rakam yaklaşık 4 milyon euroyu buluyor.



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