Muslera yoksa Galatasaray kayıp

Muslera'nın sağlıklı ve formda olduğu sezonlarda önemli başarılar yakalamasıyla göze çarpan Cim Bom, onun kalede olmadığı zamanlarda bocalamasıyla da dikkat çekti.

Haber; Milliyet
Muslera yoksa Galatasaray kayıp
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16 Haziran 2020 08:57
Galatasaray'da Fernando Muslera'nın Çaykur Rizespor maçında kaval kemiğinin kırılması sarı kırmızılı camiada büyük bir şok etkisi yarattı. Fernando Muslera'nın kaleyi koruduğu 8 sezonda Galatatasaray 5 şampiyonluk yaşadı. Başarılı kalecinin sağlıklı ve formda olduğu sezonlarda önemli başarılar yakalamasıyla göze çarpan Cim Bom, onun kalede olmadığı zamanlarda bocalamasıyla da dikkat çekti.

Sarı-kırmızılı ekipteki ilk iki sezonunda şampiyonluk yaşayan Fernando Muslera'nın üçüncü sezonunda Fenerbahçe mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertli ekibin ipi göğüslediği 2013-14 sezonunda Muslera sakatlıklar nedeniyle uzunca bir süre sahalardan uzak kaldı, ligde 5 maç kaçırdı, bu maçlarda 7 puan kaybetti.





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