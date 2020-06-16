Muslera yoksa Galatasaray kayıp

Galatasaray'da Fernando Muslera'nın Çaykur Rizespor maçında kaval kemiğinin kırılması sarı kırmızılı camiada büyük bir şok etkisi yarattı.

Fernando Muslera'nın kaleyi koruduğu 8 sezonda Galatatasaray 5 şampiyonluk yaşadı. Başarılı kalecinin sağlıklı ve formda olduğu sezonlarda önemli başarılar yakalamasıyla göze çarpan Cim Bom, onun kalede olmadığı zamanlarda bocalamasıyla da dikkat çekti.Sarı-kırmızılı ekipteki ilk iki sezonunda şampiyonluk yaşayan Fernando Muslera'nın üçüncü sezonunda Fenerbahçe mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertli ekibin ipi göğüslediği 2013-14 sezonunda Muslera sakatlıklar nedeniyle uzunca bir süre sahalardan uzak kaldı, ligde 5 maç kaçırdı, bu maçlarda 7 puan kaybetti.