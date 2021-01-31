Muslera ve Onyekuru, kışı bahara döndürdü!

Gaziantep'te 2-1 kazanan Galatasaray, şampiyonluk yarışında 'Ben de varım' dedi. Kaleci Fernando Muslera ve Henry Onyekuru'nun performansları gelecek adına umut verdi.



14 Haziran 2020'de Rize'de ayağı kırıldıktan sonra Denizlispor maçıyla sahalara dönen Muslera, o günden bu yana kalesine gelen 13 şutun 12'sini kurtardı. Uruguaylı eldiven, 35 yaşına gelmesine rağmen formda olduğunu bir kez daha kanıtladı.



3. Henry Onyekuru dönemi de hem Galatasaray adına hem de futbolcu adına görkemli başladı. Fatih Terim'in oyun sisteminin en önemli parçalarından Onyekuru, ilk maçında Antep'te 2 gol atmayı başardı. Terim hem kalede hem hücumda iki önemli ismi kazanmanın mutluluğunu yaşıyor.



