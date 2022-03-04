Muslera ve Diego Rossi, Uruguay kadrosunda!

Uruguay Futbol Federasyonu, 2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Peru ve Şili ile oynayacakları kritik maçlar öncesi milli takımın aday kadrosunu açıkladı.



Kadroda, Galatasaray'dan Fernando Muslera ile Fenerbahçe'den Diego Rossi de yer aldı.



Sarı-lacivertli futbolcu Diego Rossi, böylece kariyerinde ikinci kez milli davet aldı.



Uruguay, 24 Mart'ta Peru, 29 Mart'ta ise Şili ile karşı karşıya gelecek.









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