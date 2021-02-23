Muslera ve Arda Turan'dan takıma uyarı: 'Konsantrasyon'

Galatasaray, aralarında F.Bahçe, Alanya deplasmanları içeride Başakşehir karşılaşması gibi birçok kritik randevunun olduğu 7 maçlık virajda kayıp yaşamadı.



Topladığı 21 puanla zirvede yer alan sarı-kırmızılıların önünde nispeten kolay bir fikstür var. Ancak geçmiş yıllarda da "Dereyi geçip çayda boğulan" Galatasaray bu kez aynı hatayı yapmak istemiyor.



Takım kaptanları Muslera ve Arda Turan arkadaşlarıyla kısa toplantılar yaparak "Ligde kolay maç yok. Rehavet yok" uyarısı yaptı. Konsantrasyonun bozulmaması gerektiğini anlattılar.



FATİH TERİM DE GÖRÜŞÜYOR



Takım kaptanları Fernando Muslera ve Arda Turan gibi teknik direktör Fatih Terim de öğrencilerine bu konuda uyarılar yapıyor.



Daha önce evlerinde kaybettikleri kritik puanları hatırlatan İmparator, "Benzer hatalar yaparsak yakaladığımız küçük avantajı kendi ellerimizle rakiplerimize veririz. Aynı ciddiyetle yolumuza devam etmeliyiz" ifadelerini kullandı.



Sarı-kırmızılı futbolcuların da antrenmanlardaki hırslı hali bir konsantrasyon kaybı yaşanmayacağının göstergesi gibi. Florya'dan her idmanda kemik sesleri yükseliyor.



ÇOK ATIYOR, ÇOK AZ YİYOR



Galatasaray, 7 maçlık seri yakalarken rakip ağları 16 defa sarstı. 2.28'lik bir ortalama tutturdu.



Kalesinde ise 3 gol gördü. Hücumda Mostafa ve Onyekuru etkisini gösterdi, kalede ise Fernando Muslera devleşti.



