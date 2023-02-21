Muslera takımı yalnız bırakmadı

Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera yaptığı son hareketle teknik heyet ve yönetim tarafından takdir topladı.Galatasaray'ın başarılı file bekçisi Fernando Muslera sakatlığına rağmen Antalya kafilesinde yerini aldı.Koltuk değnekleriyle Antalya'ya giden Uruguaylı eldivenin bu tavrı yönetim ve teknik heyet tarafından takdirle karşılandı.Trabzonspor maçında sakatlanan başarılı file bekçisinin 4 ila 6 hafta arasında sahalara döneceği aktarılmıştı.