Muslera takımı yalnız bırakmadı

Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera, sakatlığına rağmen Antalya kampında takımı yalnız bırakmadı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Muslera takımı yalnız bırakmadı
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21 Şubat 2023 12:19
Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera yaptığı son hareketle teknik heyet ve yönetim tarafından takdir topladı. 

Galatasaray'ın başarılı file bekçisi Fernando Muslera sakatlığına rağmen Antalya kafilesinde yerini aldı.

Koltuk değnekleriyle Antalya'ya giden Uruguaylı eldivenin bu tavrı yönetim ve teknik heyet tarafından takdirle karşılandı.

Trabzonspor maçında sakatlanan başarılı file bekçisinin 4 ila 6 hafta arasında sahalara döneceği aktarılmıştı. 

 
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