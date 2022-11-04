Muslera: "Son bir şampiyonluk istiyorum"

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, bu sezon şampiyonluğu çok istediğini dile getirdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Muslera: 'Son bir şampiyonluk istiyorum'
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04 Kasım 2022 13:36
Fernando Muslera
Fernando Muslera
Galatasaray
Galatasaray'ın başarılı kalecisi Fernando Muslera, bu sezon şampiyonluğu çok istediğini söyledi.

"SON BİR ŞAMPİYONLUK İSTİYORUM"

36 yaşına gelen başarılı file bekçisi, "Galatasaray ile son bir kere daha şampiyonluk yaşamak istiyorum. Bu taraftara verdiğimiz sözü umarım tutabiliriz" ifadesini kullandı. Beşiktaş karşısında tüm güçlerini ortaya koyacaklarını da kaydetti. 

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