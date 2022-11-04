Galatasaray'ın başarılı kalecisi Fernando Muslera, bu sezon şampiyonluğu çok istediğini söyledi.



"SON BİR ŞAMPİYONLUK İSTİYORUM"



36 yaşına gelen başarılı file bekçisi, "Galatasaray ile son bir kere daha şampiyonluk yaşamak istiyorum. Bu taraftara verdiğimiz sözü umarım tutabiliriz" ifadesini kullandı. Beşiktaş karşısında tüm güçlerini ortaya koyacaklarını da kaydetti.



