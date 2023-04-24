Muslera: 'Savaş devam ediyor!'

Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera, VavaCars Fatih Karagümrük ile 3-3 berabere kaldıkları maçın ardından bir paylaşımda bulundu.



Muslera, "Bugünkü maçımızda maalesef kazanamadık. Daha fazlası için devam ediyoruz." dedi.



Uruguaylı yıldız, "Savaş devam ediyor ve önümüzdeki Pazar günü kazanmak için her şeyi yapacağız. Teşekkürler Aslanlar." sözleriyle konuşmasını noktaladı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ