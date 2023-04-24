Muslera: "Savaş devam ediyor!"

Galatasaray'ın Uruguaylı kaptanı Muslera, Karagümrük ile berabere kaldıkları maç sonrası paylaşım yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Muslera: 'Savaş devam ediyor!'
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24 Nisan 2023 00:15
Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera, VavaCars Fatih Karagümrük ile 3-3 berabere kaldıkları maçın ardından bir paylaşımda bulundu.

Muslera, "Bugünkü maçımızda maalesef kazanamadık. Daha fazlası için devam ediyoruz." dedi.

Uruguaylı yıldız, "Savaş devam ediyor ve önümüzdeki Pazar günü kazanmak için her şeyi yapacağız. Teşekkürler Aslanlar." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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