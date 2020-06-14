Muslera sakatlık pozisyon izle, Fernando Muslera'ya ne oldu

Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Muslera, Rizespor maçının 15. dakikasında sakatlığı sebebiyle oyuna devam edemedi.

14 Haziran 2020 21:25
Muslera sakatlık pozisyon izle, Fernando Muslera'ya ne oldu
Galatasaray'ın Çaykur Rizespor ile oynadığı maçta sarı-kırmızılı takım adına büyük bir talihsizlik yaşandı.
Karşılaşmanın 15. dakikasında Çaykur Rizesporlu futbolcu ile altı pas içerisinde çarpışan Fernando Muslera yerden kalkamadı.

Sağlık görevlilerinin sahaya girip, Muslera'nın kontrollerini yapmasının ardından Uruguaylı fike bekçisinin oyuna devam edemeyeceği bildirildi. Muslera sahayı ambulans ile terk etmek zorunda kaldı.

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim de Muslera'nın yerine oyuna yedek kaleci Okan Koçuk'u dahil etti.

Muslera'nın son durumu, pazartesi günü yapılacak olan son kontrolleri ve çekilecek MR sonrasında belli olacak.

* Fotoğraf BeINSports'tan ekran görüntüsü olarak alınmıştır.


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