Muslera: 'Rekor sürede iyileştim'

Sezonun sona ermesinin ardından Uruguay Milli Takım kampına katılan Fernando Muslera açıklamalarda bulundu.



14 Haziran 2020'de geçirdiği sakatlığın ardından sahalara beklenenden erken dönmesini değerlendiren Muslera, "Çok kısa sürede çok iyi bir iyileşme süreci geçirdim. İyileşme süresinde neredeyse rekor kırmış olabilirim, doktorlarla konuştum. Şimdi Milli Takım'da olmak iyileşmenin çok iyi gerçekleştiği anlamına geliyor."



Uzun süredir Milli takım kampına katılamadığını belirten deneyimli kaleci, "Milli Takımla maça çıkmayalı neredeyse 1,5 yıl geçti. Takım olarak çok iyi durumdayız. Kolombiya'ya karşı zafer kazandık. Sonuçlardan da öte bir futbol ortaya koyduk. Copa America için Paraguay ve Venezuela'ya karşı olan eleme maçlarını öncelikli düşünüyoruz" diye konuştu.



34 yaşındaki file bekçisi Fernando Muslera sakatlıktan kurtulduktan sonra bu sezon 23 resmi maça çıktı ve kalesinde 23 gol gördü.



