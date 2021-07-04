Muslera'nın takımı Uruguay Copa America'dan elendi

Galatasaraylı Muslera'nın kalesini koruduğu Uruguay, Copa America çeyrek finalinde Kolombiya'ya elendi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Muslera'nın takımı Uruguay Copa America'dan elendi
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04 Temmuz 2021 03:15
Copa America Çeyrek Finali'nde Kolombiya ile Uruguay karşı karşıya geldi.

Estadio Nacional de Brasilia'da oynanan ve normal süresi 0-0 biten maçı Kolombiya, penaltılarda 4-2 yenerek yarı finale yükseldi.

Uzatmalar oynanmadan direkt penaltı vuruşlarına gidilen maçta Uruguay adına Jose Gimenez ve Matias Vina atışları kaçırarak şanssızlık yaşayan isimler oldu. İki penaltıyı da kurtaran David Ospina ise maçın kahramanı olarak öne çıktı. Öte yandan Galatasaraylı Fernando Muslera karşılaşmada 90 dakika forma giydi.

Copa America yarı finaline daha önce Brezilya ve Peru yükselmiş ve aynı zamanda da eşleşmişti. Kolombiya'nın yarı finaldeki rakibi ise Arjantin - Ekvador maçının ardından belli olacak.


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