Muslera'nın sakatlığında yol haritası: Fernando Reges

Sol diz iç yan bağlarında ileri derecede yırtık tespit edilen Muslera'nın dizindeki ödem kaderini de belirleyecek. Şişlik indiğinde ameliyata gerek duyulmazsa kaptan iki ayda dönecek

Haber; Sabah
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Muslera'nın sakatlığında yol haritası: Fernando Reges
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15 Aralık 2021 10:50
Demir Grup Sivasspor maçında Luyindama ile çarpışarak sakatlanan Fernando Muslera'nın sol diz iç yan bağlarında ileri derecede yırtık, ön çapraz bağında esneme tespit edildi.

8 haftalık tedavi süreci planlanırken ödemin dağılmasının ardından bir kez daha oyuncunun durumu incelenecek. İlk etapta sezonu kapattığı bilgileri gelse de sağlık heyeti, Uruguaylı oyuncunun durumunu inceleyip, yol haritasını çizdi.

Ödemin inmesinin ardından yapılacak kontrolde ameliyat kararı çıkmazsa Fernando Muslera 2 ay sonra sahaya inebilecek. Böylece 35 yaşındaki file bekçisi, Avrupa Ligi'nin son 16 turunda 10-17 Mart 2022'de oynanacak karşılaşmalarda forma giyebilecek.

YOL HARİTASI FERNANDO OLACAK!

2017- 18'de Muslera ile aynı sakatlığı yaşayan G.Saray'ın eski oyuncusu Fernando Reges, sağlık heyetine rota oldu. Birebir aynı sorunları yaşayan Brezilyalı orta sahayı 2 ayda topla buluşturan kulüp doktorları, bu kez aynı verileri gösteren Muslera için kolları sıvayıp aynı süreyi verdi.

 
 

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