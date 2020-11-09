Okan Kocuk her geçen gün biraz daha Galatasaray kalesinde ağırlığını koymaya devam ediyor.



Fernando Muslera'nın sakatlığının ardından kaleyi devralan genç eldiven, Kasımpaşa'dan Fatih Öztürk'ün transfer edilmesiyle ikinci plana düşmüştü. Ancak Fatih'in yediği hatalı gollerin ardından formasına yeniden kavuşan Okan Kocuk, Erzurum ve Ankaragücü maçlarındaki başarılı performansını Sivas'a da taşıdı. Özellikle takımın düştüğü dakikalarda Musleravari kurtarışlar yaptı.



Claudemir, Gradel, Yasin ve Kone'nin net vuruşlarına gol izni vermedi. Okan sadece yediği gol öncesi hatalı çıkış yaptı. Ardından da Caner'in şutunu çıkaramadı. Ama daha sonra bu hatasını fazlasıyla telafi etti.



GALİBİYET ÖNEMLİ



Sivas karşısında beş kurtarış yapan Okan Kocuk, Galatasaray formasıyla bir Lig maçındaki en yüksek derecesini egale etti.



Daha önce de Antalyaspor karşısında 5 kurtarış yapan başarılı eldiven, maç sonrasında, "Kazanmamız önemliydi. Benim de katkım olduysa ne mutlu" dedi.



