Muslera mağlubiyete engel olamadı

Galatasaray'ın tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera, Başakşehir'le oynanan Ziraat Türkiye Kupası mücadelesine oldukça motive başladı.
Ancak Galatasaray savunmasının Başakşehir hücumcuları karşısında etkisiz kalması sonrasında Aslan, kalesinde 3 gol birden gördü.
Muslera, etkin bir görüntü sergilemeye çalışsa da takımının kupaya veda etmesine engel olamadı.
Ancak Galatasaray savunmasının Başakşehir hücumcuları karşısında etkisiz kalması sonrasında Aslan, kalesinde 3 gol birden gördü.
Muslera, etkin bir görüntü sergilemeye çalışsa da takımının kupaya veda etmesine engel olamadı.
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