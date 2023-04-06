Muslera mağlubiyete engel olamadı

Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera, etkin bir görüntü sergilemeye çalışsa da Başakşehir karşısında turun gitmesine engel olamadı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Muslera mağlubiyete engel olamadı
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06 Nisan 2023 10:52
Galatasaray'ın tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera, Başakşehir'le oynanan Ziraat Türkiye Kupası mücadelesine oldukça motive başladı.

Ancak Galatasaray savunmasının Başakşehir hücumcuları karşısında etkisiz kalması sonrasında Aslan, kalesinde 3 gol birden gördü.

Muslera, etkin bir görüntü sergilemeye çalışsa da takımının kupaya veda etmesine engel olamadı.

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