Muslera kurtardı, Torreira coştu!

Galatasaray'da Fernando Muslera'nın, Antalyaspor maçındaki penaltıyı kurtarmasına en çok sevinen isimlerden biri Lucas Torreira oldu.



Mücadeleyi ekran başından takip eden sarı-kırmızılıların yeni transferi, vatandaşının penaltıyı kurtarması sonrası büyük bir sevinç yaşadı.



Bu anları sosyal medya hesabından paylaşan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, Luiz Adriano'nun penaltıyı kaçırması sonrası "Vamoss" şeklinde bir çığlık attı.



Galatasaraylı taraftarlar, kısa sürede bu paylaşımı beğeni ve paylaşım yağmuruna tuttu.



