Muslera, Konyaspor'a karşı kalede!

Galatasaray'da Trabzonspor ile oynanan maçta sakatlanan ve 1 aydır sahalardan uzak olan Fernando Muslera kaleyi devralmak için geri sayıma geçti.



Havuzda ve sahada koşu çalışmalarına kademeli olarak başlayan Uruguaylı eldivenin 19 Mart'taki Konyaspor deplasmanında kalesinde olması bekleniyor. Muslera'nın hedefi ise 11 Mart'taki Kasımpaşa maçına yetişmek.



HAFTA İÇİ TESTE TABİ TUTULACAK



Tecrübeli file bekçisi, lig maçı kaçırmamak adına bu hafta da yoğun bir tedavi programına tabi tutulacak.



Çarşamba günü de tedavi sonrasında bazı testlerden geçirilecek. Eğer oynamasında bir risk görülmezse Kasımpaşa maçında da kalede olacak. Ancak bir risk söz konusu olursa sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un aceleci davranmayıp Muslera'yı Konya deplasmanında sahaya süreceği ifade edildi.



