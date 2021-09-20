Muslera ile Serkan Kırıntılı arasında gerilim!

Galatasaray - Alanyaspor maçının son düdüğünün ardından iki ekibin kalecileri tünelde karşılaştı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Muslera ile Serkan Kırıntılı arasında gerilim!
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20 Eylül 2021 12:09
Süper Lig'in 5. haftasında oynanan Galatasaray - Alanyaspor maçının sonunda bir olay yaşandı.

Meslektaşı Serkan Kırıntılı'nın maç boyunca zaman geçirmesine çok sinirlenen Galatasaraylı Fernando Muslera, tünele önce girmesine rağmen soyunma odasına gitmedi ve Serkan'ı beklemeye başladı.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; "Zaman geçirmesinden nefret ediyorum" diye isyan eden Muslera sakinleştirilmeye çalışıldı. Uruguaylı 1 numara, Serkan'ı görür görmez üzerine yürüdü ancak iki kulüp yetkilileri araya girip kavgayı önledi


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