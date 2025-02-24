Muslera: "İğneleyici bir derbi!"

Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera, 0-0 biten Fenerbahçe derbisinin ardından konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Muslera: 'İğneleyici bir derbi!'
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24 Şubat 2025 22:32
Galatasaray'ın Uruguaylı kaptanı Fernando Muslera, 0-0 biten Fenerbahçe derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi ve şampiyonluk yarışını değerlendiren Muslera, "Çoğu derbide olduğu gibi kapalı bir oyun. Farkı devam ettiriyoruz, yolumuza namağlup devam ediyoruz. Pozitifleri alıp, geliştirmemiz gereken yerleri alıp yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"İĞNELEYİCİ, ANLAMI OLAN BİR MAÇ!"

Muslera, "Bu maç çok şey ifade ediyor. Lig dışında basın için, insanlar için, iğneleyici, anlamı farklı olan bir maç. Herkes arkadaşlarıyla birlikte farklı hislere kapılabiliyor. Bence bugün adil bir sonuç oldu."  dedi.

"İNŞALLAH LİGİ ERKENDEN BİTİREBİLİRİZ"

Tecrübeli kaleci, "Deplasmanda kazanıp burada kaybetmemek çok büyük bir şey. İnşallah ligi erkenden bitirebiliriz ama maç maç gitmemiz gerekiyor. Kalitemiz buna müsait." sözleriyle konuşmasını noktaladı.


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