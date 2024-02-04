Muslera için sürpriz iddia!

1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, Galatasaray'la anlaşamaması durumunda Fernando Muslera'ya 2 milyon euro'dan 2 yıllık sözleşme teklif edecek.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Muslera için sürpriz iddia!
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04 Şubat 2024 11:22
Galatasaray'da sözleşmesi sezon sonunda bitecek Fernando Muslera için sürpriz bir iddia geldi.

Sabah'tan Mehmet Özcan'ın haberine göre, 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, Galatasaray'la anlaşamaması durumunda gelecek sezon Muslera'ya 2 milyon euro'dan 2 yıllık kontrat teklif edecek.

Ülkesi Uruguay'a da geri dönebileceği iddiaları olan 37 yaşındaki kalecinin geleceğinin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.

2011 yılından bu yana Galatasaray kalesini koruyan Muslera, sarı-kırmızılı takımda 6 şampiyonluk yaşadı.

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