Muslera için Meksika iddiası

Galatasaray'ın tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Sarı-kırmızılı eldivenin, Meksika ekibi Necaxa tarafından takibe alındığı öne sürüldü.

Haber; Fotomaç, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Muslera için Meksika iddiası
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Nisan 2022 09:52
Uzun yıllardır Galatasaray forması giyen ve taraftarların en sevdiği isimlerin başına gelen Fernando Muslera, takımdan ayrılabilir.

Meksika basınından, deneyimli eldiven için ilginç bir iddia geldi.

Necaxa takımı yeni bir yapılanmaya hazırlanıyor ve gözdelerinden birisi de Galatasaray'da kariyerinin sonuna geldiğine inanılan  FernandoMuslera...

İddialara göre Uruguaylı eldivenin menajeri ile bir görüşme yapıldı. Muslera'nın Meksika'da yaşamayı eğlenceli bulabileceği iletildi.

35 yaşındaki Muslera, 2011 yılında İtalyan ekibi Lazio'dan Galatasaray'a transfer olmuştu.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ