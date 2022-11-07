Muslera: "Hedefimiz her zaman şampiyonluk"

Galatasaray'da Urugualı kaleci Fernando Muslera, derbi sonrası arkadaşlarına moral verdi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Muslera: 'Hedefimiz her zaman şampiyonluk'
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07 Kasım 2022 08:45
Fernando Muslera
Fernando Muslera
Galatasaray
Galatasaray'ın başarılı eldiveni Fernando Muslera, Beşiktaş galibiyeti sonrasında takım arkadaşlarına moral verdi.

"BÜYÜK BİR TAKIMIZ"

Şampiyonluk yolunda önemli bir viraj döndüklerini belirten Uruguaylı file bekçisi, "Biz büyük bir takımız. Hedefimiz her zaman şampiyonluktur. Bu maçla birlikte de kendimizi yeniden gösterdik. Şimdi hedefimize emin adımlarla yürümeliyiz. Arkamızda bize inanan büyük bir taraftar var. Onlar için mücadele etmeli ve savaşmalıyız. Sezon sonunda şampiyon olmak için şimdi çok çalışmamız gerekiyor" dedi. 
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