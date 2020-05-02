'Muslera, Galatasaray'dan asla ayrılmaz'

Galatasaray'ın başarılı file bekçisi Fernando Muslera ülkesinde de gündemde...Uruguaylı teknik direktör Martin Lasarte, ESPN kanalında yayımlanan SportsCenter programına konuk oldu. Gonzalo Quiroz'un sorularını yanıtladı.59 yaşındaki teknik adama, yakın ilişkisi bulunan Fernando Muslera'nın Boca Juniors'a döneceği ile ilgili iddialar soruldu.Tecrübeli hocanın cevabı ise oldukça netti: Galatasaray'ı asla bırakmaz. Muslera'nın Türkiye'de büyük saygı gördüğünü belirten Lasarte, "" diye konuştu..