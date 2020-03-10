Süper Lig'de Galatasaray, ezeli rakibi Beşiktaş'ı ağırlayacak. Şampiyonluk yolunda hata yapmak istemeyen sarı-kırmızılılar, Beşiktaş'ı mutlaka yenmek istiyor.
Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera, Beşiktaş derbisi öncesinde görüşlerini paylaştı. Muslera ligin 2. yarısında büyük bir çıkış içinde olduklarını söyledi.
Uruguaylı eldiven, "Derbiyi mutlaka alacağız. F.Bahçe'den sonra Beşiktaş'ı da yeneceğimize inancım tam. Taraftardan destek bekliyoruz" dedi.
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Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera, Beşiktaş derbisi öncesinde görüşlerini paylaştı. Muslera ligin 2. yarısında büyük bir çıkış içinde olduklarını söyledi.
Uruguaylı eldiven, "Derbiyi mutlaka alacağız. F.Bahçe'den sonra Beşiktaş'ı da yeneceğimize inancım tam. Taraftardan destek bekliyoruz" dedi.
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