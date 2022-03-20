Muslera: "Elimizde kalan tek şey bu"

Galatasaray'da Fernando Muslera, karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu.

Haber; Sporx.com
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Muslera: 'Elimizde kalan tek şey bu'
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20 Mart 2022 18:20
Alexandru Maxim'in 1 gol ve 2 asistle damgasını vurduğu maçta Gaziantep FK, Galatasaray'ı 3-1'lik skorla mağlup etti.

Sarı kırmızılılarda 97 gün sonra sahalara dönen Fernando Muslera, karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu

Fernando Muslera, "İyileşmemde emeği olan herkese teşekkür ederim. Bu benim borcum. İyi organize olmuş bir Gaziantep vardı. Çalışmaya devam edeceğiz. Ligi en iyi pozisyonda bitireceğiz. Elimizde kalan tek şey bu" dedi.

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