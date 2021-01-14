Muslera dönünce Arda ikinci kaptan

Muslera'nın birinci kaptan olduğu, Arda'nın ise tecrübeli file bekçisinin ardında ikinci kaptan olarak yer alacağı ortaya çıktı

Haber; Milliyet
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Muslera dönünce Arda ikinci kaptan
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14 Ocak 2021 11:13
Galatasaray'da Muslera hasreti bitiyor. Geçen sezon Rize'de ayağı kırılan Uruguaylı eldivenin gelecek hafta oynanacak olan Denizlispor maçıyla birlikte sahalara döneceği belirtildi.

Bir süredir takımla beraber antrenmana çıkan 34 yaşındaki eldivenin kendisini iyi hissettiği ve oynamaya hazır olduğu bildirildi.

Muslera böylece yaklaşık 7 ay sonra takımın kalesine geçecek. Beşiktaş derbisinde riske edilmeyecek olan Uruguaylı file bekçisinin takıma dönüşünde, "Kaptan kim olacak?" sorusu akıllara geldi. Ancak Muslera'nın birinci kaptan olduğu, Arda'nın ise tecrübeli file bekçisinin ardında ikinci kaptan olarak yer alacağı ifade edildi.



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