Muslera derbiye dinlenmiş çıkacak!

Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera, Fenerbahçe derbisine dinlenmiş olarak çıkacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Muslera derbiye dinlenmiş çıkacak!
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15 Kasım 2021 09:06
Fernando Muslera
Fernando Muslera
Galatasaray
Bir önceki milli arada özel uçakla Konyaspor maçına yetiştirilen Fernando Muslera için Sarı-Kırmızılı kulüp bu kez rahat...

Salı gecesi Bolivya'da maça çıkacak Uruguaylı kaleci, perşembe günü İstanbul'a dönmüş olacak.

Bir gün izin verilecek tecrübeli file bekçisi, dinlenecek ve Fenerbahçe derbisi öncesi cuma ve cumartesi Florya'da yapılacak antrenmanlara katılacak.




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