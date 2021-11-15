Bir önceki milli arada özel uçakla Konyaspor maçına yetiştirilen Fernando Muslera için Sarı-Kırmızılı kulüp bu kez rahat...Salı gecesi Bolivya'da maça çıkacak Uruguaylı kaleci, perşembe günü İstanbul'a dönmüş olacak.Bir gün izin verilecek tecrübeli file bekçisi, dinlenecek ve Fenerbahçe derbisi öncesi cuma ve cumartesi Florya'da yapılacak antrenmanlara katılacak.