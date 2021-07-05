Muslera'dan PSV planı! İstanbul'a hemen geri dönmüyor

Fernando Muslera, Galatasaray'da henüz takıma katılamasa da, PSV maçına ucu ucuna yetişecek, kaleye geçecek.



Brezilya'da düzenlenen Copa America'da çeyrek final oynayan Uruguay'ın kalesini koruyan Galatasaray'ın tecrübeli file bekçisi, Kolombiya ile oynanan karşılaşmada 90 dakikayı gol yemeden tamamladı. Kurallar gereği penaltı atışlarına geçilirken, rakibine 4-2 üstünlük veren Uruguay turnuvaya veda etti.



Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal ve Sri Lanka'dan gelen uçuşlar, yeni bir karar alınıncaya kadar durdurulurken, başka bir ülkeden gelmekle birlikte son 14 günde bu ülkelerde bulunan kişiler için valiliklerce belirlenecek yerlerde 14 gün süreyle karantinaya alınacağı genelgeyle açıklanmıştı.



Dolayısıyla Muslera bugün Türkiye'ye gelse bile 14 gün zorunlu karantinada tutulacaktı. Ancak Uruguaylı kaleci, bu 14 günlük süreyi ülkesinde geçirirse ve bunun ardından Türkiye'ye gelirse sorun yaşamayacak.



Bu nedenle Muslera'nın ülkesinde dinlenip, tatilini geçireceği, PSV ile 20 Temmuz'da oynanacak karşılaşmadan bir ya da iki gün önce Türkiye'de olarak takıma katılacağı dile getirildi.



